Veintiuno con Love of Lesbian | Two Door Cinema Club

01:58:56

Abrimos con buenas noticias sobre Depeche Mode: el grupo acaba de anunciar nuevo disco y gira para 2023 (han incluido dos fechas en España). Además, escuchamos la nueva maravilla de Veintiuno, 'La vida moderna', tema para el que han contado con la colaboración de Love of Lesbian, y nos adentramos en el nuevo álbum de Two Door Cinema Club.

Playlist:

DEPECHE MODE - I Feel You (Live, Berlin, 2013)

DEPECHE MODE - Where's the Revolution

EDITORS - Heart Attack

LOVE OF LESBIAN - Los irrompibles

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

ARIEL ROT - Geishas en Madrid

LUIS PRADO - Todo está decidido

LLORENTE - La gran mentira

JAWNY - Adiós

FUZZY SUN - Money (Everything Everything Remix)

PORTUGAL. THE MAN - What, Me Worry?

ALT-J - U&Me

ALICE WONDER - Corazón mármol

MAN-MADE SUNSHINE - Life's Gonna Kill You (If You Let It)

TWO DOOR CINEMA CLUB - Wonderful Life

TWO DOOR CINEMA CLUB - Talk

TWO DOOR CINEMA CLUB - What You Know

FRANZ FERDINAND - The Dark Of The Matinée

MIAMI HORROR - Sometimes

PHOENIX - If I Ever Feel Better

PHOENIX - Tonight (feat. Ezra Koenig)

VAMPIRE WEEKEND - This Life

SUEDE - 15 Again

DHARMACIDE - Depressed

JOHNNY HUNTER - Endless Days

THESE NEW SOUTH WHALES - Rotten Sun