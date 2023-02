01:58:41

Arrancamos con Dorian, que han anunciado concierto especial con invitados para el 15 de junio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Además, te presentamos la nueva gema pop de Veintiuno, 'A la orilla', y novedades de _juno, Heartworms, Goa y Ariel Rot.

DORIAN - Energía rara (David Van Bylen Remix)

DORIAN - Cualquier otra parte

_juno - _La canción que no vas a hacer hoy

VEINTIUNO - A la orilla

VEINTIUNO - La ruina

BLAUE BLUME - Crush

INHALER - Dublin in Ecstasy

INTERPOL - The Heinrich Maneuver

THE KILLERS - Somebody Told Me

FRANZ FERDINAND - The Dark Of The Matinée

HEARTWORMS - RetributionsOf An Awful Life

THE MURDER CAPITAL - Return My Head

JOHNNY HUNTER - LIfe

NEW ORDER - Age of Consent

GOA - Lo que tengo yo (feat. Dafresito)

THE WARNING - Choke (with grandson & Zero 9:36)

THE WARNING - Money

THE STOOGES - Down on the Street

IGGY POP - Comments

EZPALAK - Ez itxoin

LIHER - Kintsugi

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Thrill Me

LUCINDA WILLIAMS - Real Love

MI CAPITÁN - Comanche

ARIEL ROT - Te busqué (En vivo El Sol 2, abril 1998)

MORGAN - The Chain