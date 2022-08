01:58:58

Esta semana se monta un buen pitote en Torremolinos con el Canel Party

y allí actuará uno de nuestros músicos favoritos de los últimos tiempos, Ty Segall, al que dedicamos los primeros minutos de esta sesión escuchando algunas de nuestras canciones favoritas de su nuevo disco, ‘Hello, Hi’. Y también en este Turbo 3: novedades de Editors, The Blue Stones, Pixies y una versión primigenia de 'I'm Afraid of Americans' de David Bowie titulada 'Johnny Downloader'.

Playlist:

TY SEGALL - Feel

TY SEGALL - Looking at You

TY SEGALL - Over

TY SEGALL - Distraction

SUGAR CANDY MOUNTAIN - Running From Fire

LOS ESTANQUES - Sed de agua

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Porselana Teeth

VIAGRA BOYS - Punk Rock Loser

GHUM - Bitter

AIKO EL GRUPO - Niños furbito y niñas lo que sea

PERRO - Le reina de Inglaterra

PIXIES - Here Comes Your Man

PIXIES - Vault of Heaven

DAVID BOWIE - Cactus (Live)

DAVID BOWIE - Johnny Downloader (aka I'm Afraid of Americans)

DAVID BOWIE - The Hearts Filthy Lesson

NINE INCH NAILS - Closer

EDITORS - Kiss

EDITORS - Papillon

VIVA SUECIA - El rey desnudo

LEÓN BENAVENTE - Canciones para no dormir

LORI MEYERS - 1000 noches

LORI MEYERS - Luces de neón

ELECTRIC ENEMY - Give Me the Words

THE BEATLES - And Your Bird Can Sing

TEENAGE FANCLUB - What You Do to Me?

THE BLUE STONES - Don't Miss

BASTILLE - What You Gonna Do? (feat. Graham Coxon)