Comenzamos recordando los inicios de Arcade Fire celebrando que tal día como hoy, en 2004, los canadienses editaron su primer álbum, 'Funeral'. Además, te recomendamos 'Glow On' de Turnstile, uno de los mejores disco s de rock/hardcore punk que hemos escuchado últimamente, y montamos un mini pogo metafórico escuchando una selección de cañonazos de Royal Republic.

Playlist:

ARCADE FIRE - Rebellion (Lies)

GIRL IN RED - You Stupid Bitch

TWENTY ONE PILOTS - Choker

TURNSTILE - Mystery

TURNSTILE - Underwater Boi

BIFFY CLYRO - Unknown Male 01

DINOSAUR PILE-UP - Back Foot

BEASTIE BOYS - Fight For Your Right

FIDLAR - Get Off My Rock

NICK NOLAN - Blinded by the Sun

HOT SOLES - Hanging Loose

THE PRESIDENTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA - Kick Out the Jams

THE HIVES - Here We Go Again

THE HIVES - Take Back the Toys

ROYAL REPUBLIC - Walking Down the Line

ROYAL REPUBLIC - Getting Along

ROYAL REPUBLIC - Fireman & Dancer

ROYAL REPUBLIC - RATA-TATA

SARRIA - Gitana

ÁNGEL STANICH - Tu Alfredo Landa

BOB DYLAN - Highway 61 Revisited

MILES KANE - Don't Let It Get You Down

MILES KANE - Quicksand

THE LAST SHADOW PUPPETS - Aviation

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Nature Boy

THE SUBWAYS - Rock & Roll Queen

THE SUBWAYS - Fight

DEATH FROM ABOVE 1979 - One + One

BLUR - Country House

OASIS - Roll With It

INHALER - When It Breaks

NOTHING BUT THIEVES - Futureproof