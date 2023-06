01:58:59

Rock and Roll de 24 quilates en Turbo 3 con lo nuevo de Los Zigarros, 'Aullando en el desierto', canción producida por Leiva que abre un nuevo horizonte para la banda de los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo. También estrenamos el primer adelanto del próximo disco de Belako, escuchamos el álbum de debut de 30s40s506 (el grupo de Bely Basarte, David Otero y Tato Latorre) y cerramos la sesión con la versión que Carolina Durante han grabado del éxito de Amaral 'Marta, Sebas, Guille y los demás'.

Playlist:

LOS ZIGARROS - Dispárame (feat. Aurora García) (En directo desde el Circo Price de Madrid)

LOS ZIGARROS - Aullando en el desierto

LOS ZIGARROS - Espinas

LOS RODRÍGUEZ - No estoy borracho (En directo, Las Ventas, Madrid, 7 de septiembre, 1993)

ANDRÉS CALAMARO - Revolución turra (En directo Razzmatazz, Barcelona)

ARIEL ROT - Al amanecer (En vivo El Sol, Madrid, 2 de abril, 1998)

BLUR - Country House (Live, Hyde Park, London, 2012)

CAROLINE POLACHEK - Welcome To My Island

TRUENO - Dance Crip

DEPECHE MODE - Ghosts Again

BELAKO - White Lies

BELAKO - Truth

LEVITANTS - Oeste

FOO FIGHTERS - Rescued

QUEENS OF THE STONE AGE - Carnavoyeur

HERMANA FURIA - Noche en vela

QVERNO - Convulsiones

QVERNO - Gimme Shelter (feat. Le Mur)

LE MUR - Epimeteo

SPEEDY ORTIZ - Scabs

PACIFICA - Anita

THE WARNING - More

PVRIS - Goddess

YONAKA - Panic

30s40s50s - (demo)

PARAMORE - Misery Business

CAROLINA DURANTE - Marta, Sebas, Guille y los demás