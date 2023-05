Queens of the Stone Age | The Mysterines | Foo Fighters

01:58:28

¡Nueva canción de Queens of the Stone Age! Escuchamos 'Carnavoyeur', segundo adelanto del próximo y esperado disco de la banda de Josh Homme, 'In Times New Roman'. Y también en esta sesión de Turbo 3: novedades de The Mysterines, Foo Fighters, Alison Goldfrapp y The Legendary Tigerman.

Playlist:

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

QUEENS OF THE STONE AGE - Carnavoyeur

QUEENS OF THE STONE AGE - If I Had a Tail

ARCTIC MONKEYS - Why'd You Only Call Me When You're High?

THE MYSTERINES - Begin Again

THE MYSTERINES - Dangerous

DEPECHE MODE - I Feel You

DEPECHE MODE - Wagging Tongue

THE LEGENDARY TIGERMAN - Bright Lights, Big City (feat. Ray and Sean Riley)

ALISON GOLDFRAPP - Gatto Gelato

JUNGLE - Dominoes

RUFUS T. FIREFLY - Sé dónde van los patos cuando se congela el lago

RUFUS T. FIREFLY - El problemático Winston Smith

RUFUS T. FIREFLY - El Halcón Milenario

RUFUS T. FIREFLY - San Junipero

BUM MOTION CLUB - Casi un buen día

HAVALINA - Robótica

FOO FIGHTERS - The Teacher

THE SMASHING PUMPKINS - Spellbinding

THE SHEEPDOGS - Rock and Roll (Ain't No SimpleThing) (Audiotree Live Version)

THE SHEEPDOGS - Feeling Good

THE SHEEPDOGS - I'm Gonna Be Myself

THE SHEEPDOGS - I've Got a Hole Where My Heart Should Be

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight