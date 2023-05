01:58:48

Arrancamos escuchando a dos de las bandas que más ganas tenemos de ver en directo en la próxima fiesta de Radio 3 por el Día Internacional de los Museos (18 de mayo en el Museo Reina Sofía). Además, estrenamos lo nuevo de Anabel Lee, que le sacan la navajilla a los haters en 'Me das asco', y escuchamos el nuevo cañonazo de Cumpleaños Un Martes, 'Volver', que formará parte del álbum de debut del grupo. Y también en esta sesión: la alianza sonora entre Thundercat y Tame Impala en 'No More Lies', el groove de Bloc Party en 'High Life' y el de Jitwam en 'Poor Man's Boy', y nuevos singles de K. Flay, Rival Sons y Barns Courtney.

Playlist:

ARDE BOGOTÁ - Los perros

HERMANA FURIA - Matar a alguien

THE HIVES - Bogus Operandi

ELECTRIC ENEMY - Therapy

CALA VENTO - 23 semanas

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Volver

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Sargento de hierro

POLAR - Tragaluz

COMIC SANS - Comic Sans

ANABEL LEE - Me das asco

AIKO EL GRUPO - Toro

EL COLUMPIO ASESINO - Diamantes (feat. Santi Balmes)

LEÓN BENAVENTE - Nuestro aniversario

THE JAPANESES HOUSE - Boyhood

SORRY GIRL - Sorcery

BAXTER DURY - Celebrate Me

THUNDERCAT & TAME IMPALA - No More Lies

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)

BLOC PARTY - High Life

JUNGLE - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

JITWAM - Poor Man's Boy

THE HEAVY - Hurricane Coming

RIVAL SONS - Guillotine

BARNS COURTNEY - Golden

K.FLAY - Raw Raw

PVRIS - Goddess

LINKIN PARK - Faint (Demo 2002)