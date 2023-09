The National | Explosions In The Sky | GUM

01:58:28

The National han publicado hoy, y por sorpresa, su nuevo disco, 'Laugh Track', del que seleccionamos dos de los cortes que más nos han gustado (uno de ellos, con la colaboración de Phoebe Bridgers). Pero antes, abrimos con la noticia de que Idles pasarán por España en su extensa gira europea; escuchamos lo nuevo de GUM (alias del multiinstrumentista australiano Jay Watson, miembro de Tame Impala y Pond), y nos detenemos en álbum que acaban de lanzar Explosions In The Sky, 'End', el primero después de siete años.

Playlist:

IDLES - Danny Nedelko

CALA VENTO - Ferrari

MUSE - The Small Print

MUSE - Butterflies and Hurricanes (Live at Glastonbury, 2004)

ROYAL BLOOD - Tell Me When It's Too Late

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

REME - Egyptian Walls

GUM - Argentina

TAME IMPALA - Elephant

POST ANIMAL - Aging Forest

ANOTHER SKY - Burn The Way

BIFFY CLYRO - Stingin' Belle

DINERO - Mata Hari

QVERNO - Convulsiones

QVERNO - Keep Yourself Alive

HERMANA FURIA - Son And Daughter

THE NATIONAL - Deep End (Paul's in Pieces)

THE NATIONAL - Laugh Track(fat. Phoebe Bridgers)

STEVEN WILSON - Rock Bottom (feat. Ninet Tayeb)

EXPLOSIONS IN THE SKY - Moving On

SALVANA - Jean-Baptiste

FIN DEL MUNDO - El próximo verano

DHARMACIDE - Lovers

BUM MOTION CLUB - Casi un buen día

BELAKO - White Lies