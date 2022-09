The Mars Volta | Son Little | Suede | The Faim

01:58:32

Voces imprescindibles del soul contemporáneo para abrir esta sesión de lunes: escuchamos a Michael Kiwanuka, The Teskey Brothers, Black Pumas y Son Little. Además, te presentamos lo nuevo de The Mars Volta, Suede y The Faim.

Playlist:

MICHAEL KIWANUKA - Hero

MICHAEL KIWANUKA - One More Night

THE TESKEY BROTHERS - So Caught Up

BLACK PUMAS - Fire

SON LITTLE - Stoned Love

THE MARS VOLTA - Vigil

THE MARS VOLTA - No Case Gain

ANTEMASQUE - 4AM

AT THE DRIVE-IN - Pattern Against User

MESSURA - Iguales

LADY BANANA - Overflow

HERMANA FURIA - Locxs

THE GRASSLAND SINNERS - Paradise

DIRTY SOUND MAGNET - Body in Mind

KULA SHAKER - Whatever It is (I'm Against It)

KULA SHAKER - Hush

ARDE BOGOTÁ - Abajo

DELAPORTE - El volcán (feat. Belako)

ZAHARA & SHEGO - Merichane (Reputa)

REPION - Qué soy yo para ti

YAWNERS - Suena mejor

SUM 41 - Fat Lip

PARAMORE - That's What You Get

BEABADOOBEE - 10:36

THE FAIM - Easy My Mind

SUEDE - The Drowners

SUEDE - 15 Again

JOHNNY HUNTER - Life

NEW ORDER - Regret

DAVID BOWIE - Heroes