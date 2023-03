01:58:33

The Lemon Twigs siguen mostrando su talento para componer grandes melodías en 'In My Head', nuevo adelanto de su próximo disco. Los hermanos D'Addario son unos de los protagonistas de esta sesión en la que también te traemos nuevas canciones de Amante Laffón, Amatria y Featherweight.

Playlist:

THE STONE ROSES - Fools Gold

AMANTE LAFFÓN - Tiempo de juego

THE CHARLATANS - Just When You're Thinkin' Things Over

PABLO SOLO - Gotta Leave

THE LEMON TWIGS - In My Head

REME - Royal Cape

MIKEL ERENTXUN - En algún lugar (feat. Santi Balmes & Víctor Cabezuelo)

VIVA SUECIA - El bien

VEINTIUNO - A la orilla

CARLANGAS - Paseítos por Madrid

LA CASA AZUL - Prometo no olvidar

AMATRIA - Llámame loco

KUVE - Queen M

ELYELLA - Bailando mal (feat. Ginebras)

GINEBRAS - Ansiedad

ARDE BOGOTÁ - Cowboys de la A3

MELIFLUO - Paseos interminables por la Mezquita

LA PALOMA - Algo ha cambiado

FEATHERWEIGHT - Cada uno por su lado

MONTEPERDIDO - Vas a petar

MINIÑO - Otros labios

MINIÑO - Ya no siento nada

SHEGO - Me lloro toda

LEVITANTS - Kolmanskop

LEVITANTS - La ventana

MESSURA - Neo-

FOO FIGHTERS - Times Likes These

THE WHITE STRIPES - The Hardest Button To Button (Live at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)