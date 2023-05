01:58:46

Han pasado más de 10 años, pero por fin... ¡The Hives han anunciado nuevo disco! Hoy abrimos con el primer single, 'Bogus Operandi', y te contamos todos los detalles del álbum. Además, te presentamos lo nuevo de Quincalla, Dan Peralbo i El Comboi, Gallus y Geese.

Playlist:

THE HIVES - Bogus Operandi

THE HIVES - I Want More

THE HIVES - Wait A Minute

THE HIVES - Try It Again

THE HIVES - Tick Tick Boom

THE HIVES - B is fo Brutus

THE HIVES - Walk Idiot Walk

THE HIVES - Main Offender

THE HIVES - Hate To Say I Told You So

THE HIVES - Here We Go Again

THE HIVES - A.K.A. I-D-I-O-T

VENTURI - Pitbull

DAN PERALBO I EL COMBOI - Angelina Jolie

VERY POMELO - El porc i la cabra

VERY POMELO - Remei

XARIM ARESTÉ - He vingut a adorar-te

LUIS PRADO - Tejero y su coach (El musical)

ARIEL ROT - Al amanecer (En vivo, El Sol, Madrid, 2 de abril, 1998)

QUINCALLA - Si te vas

LOS TELEPÁTICOS - Arrolladito primavera (feat. Marina Iñesta)

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Tu pelo de flores

ANDRÉS CALAMARO - Clonazepán y circo

EELS - Anything For Boo

EELS - Trouble with Dreams

GALLUS - Eye to Eye

JOE UNKNOWN - Hell of Mine

DEADLETTER - The Snitching Hour

GEESE - Cowboy Nudes

OLIVIA JEAN - Trouble

THE BLACK BELLES - Wishing Well