Comenzamos la semana a fuego con el nuevo cañonazo de Corinne Biley Rae, 'New York Transit Queen', y escuchamos uno de nuestros momentos favoritos del debut de The Guapos, la super banda formada por Leiva, Adanowsky, Jay de la Cueva y El David Aguilar. Además, nos detenemos en los nuevos álbumes de Bunbury y Adanowsky, y escuchamos las colaboraciones entre Alizzz y Amaia, y entre Dorian y Delaporte.

CORINNE BAILEY RAE - New York Transit Queen

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE - Queens of Noise

THE NIFTYS - Mi ley

LADY BANANA - La jaula

HERMANA FURIA - Noche en vela

MESSURA - Iguales

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf (En directo. Versión 'El largo mañana')

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - My Fairy King

ADANOWSKY - When The Angel Comes(feat. Karen O)

BUNBURY - Para ser inolvidable

LEIVA - Flecha

THE GUAPOS - Mis amigos del rock

SPOON - She's Fine, She's Mine

SPOON - The Hardest Cut

LA TRINIDAD - Más rápido

DEADLETTER - The Snitch Hour

IGUANA DEATH CULT - Oh No

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Canción de muerte del pez dorado

BELAKO - White Lies

NIÑA POLACA - Travieso

DJANGO DJANGO - Complete Me (feat. Self Esteem)

DORIAN - Techos de cristal (feat. Delaporte)

ALIZZZ - Sexo en la playa (feat. Amaia)

OKDW - Només amigues

LOS INVADERS - Dinamita

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Plastic Boogie

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Wichcraft

QUEENS OF THE STONE AGE - What The Peephole Say