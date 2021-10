The Black Keys, The War On Drugs, Dirty Honey y Niña Polaca

01:58:59

Abrimos con tres cañonazos de The Black Keys, que acaban de anunciar una reedición de lujo especial 10º aniversario del disco 'El Camino'. Además, nuevos adelantos de los próximos álbumes de The War On Drugs, Niña Polaca y Karavana, y el debut de una de las mejores bandas de rock del momento: si te gustan The Black Crowes, AC/DC, Aerosmith y Led Zeppelin, échales una escucha a Dirty Honey.

Playlist:

THE BLACK KEYS - Lonely Boy

THE BLACK KEYS - Gold on the Ceiling

THE BLACK KEYS - Little Black Submarines

DIRTY HONEY - Gypsy

AIRBOURNE - Burnout The Nitro

ROYAL REPUBLIC - Magic

BLACK HONEY - Beaches

BAD NERVES - Radio Punk

AMYL AND THE SNIFFERS - Hertz

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - My Town (feat. Joe Talbot)

IDLES - Model Village (feat. slowthai)

FONTAINES D.C. - Boys In The Better Land

FONTAINES D.C. - A Hero's Death

RAGE AGAINST THE MACHINE - Bulls On Parade

BECK - Devils Haircut

SUEDE - Beautiful Ones

CORIZONAS - Brindo por ti

THE KILLERS - Quiet

THE WAR ON DRUGS - I Don't Live Here Anymore (feat. Lucius)

LUCIUS - Something About You

GOLDFRAPP - Strict Machine

DEPECHE MODE - Personal Jesus (Alex Metric Remix)

TURNSTILE - Underwater Boi

JULIEN BAKER - Favor

SNAIL MAIL - Valentine

BUM MOTION CLUB - Niebla

NIÑA POLACA - Nora

NIÑA POLACA - Ivona

KARAVANA - Después de tanto

THE STROKES - Someday