The 1975 | The Big Moon | Beck | LCD Soundsystem

01:58:29

The 1975 lanzarán en breve nuevo disco, 'Being Funny in a Foreign Language', álbum para el que han trabajado con Jack Antonoff a la producción y del que te traemos un adelanto. Además, escuchamos lo nuevo de The Big Moon, LCD Soundsystem y la polémica versión que Beck ha grabado de 'Old Man' de Neil Young.

Playlist:

THE GO! TEAM - Divebomb

THE GO! TEAM - Pow

BAD SOUNDS - Wages

THE 1975 - Love

THE 1975 - I'm In Love With You

FLAVIA MARSANO - Quiero

DORA JAR - Polly

BECK - Morning

BECK - Old Man

NEIL YOUNG - Out on the Weekend

THE BIG MOON - This Love

THE RACONTEURS - Top Yourself (Bluegrass Version)

LORETTA LYNN - Portland, Oregon (feat. Jack White)

LARKIN POE - Strike Gold

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Bare Bones

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN - Ghostrider

FU MANCHU - Low Road

CLUTCH - We Strive for Excellence

THE GOLDEN LIPS - Parasite Land

DEWOLFF - Heart Stopping Kinda Show

ARIEL ROT - Baile de ilusiones

LOS RODRÍGUEZ - Canal 69 (en directo con Fito Páez)

COQUE MALLA - She's My Baby

LCD SOUNDSYSTEM - New Body Rhumba (from the film 'White Noise')

TV ON THE RADIO - Wolf Like Me

TV ON THE RADIO - DLZ

CALA VENTO - Todo