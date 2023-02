01:58:44

Sospechamos que Temples han estado escuchando últimamente a Derby Motoreta's Burrito Kachimba a juzgar por el potente nuevo adelanto de su próximo disco, 'Cicada'. La canción de la banda británicas es una de las novedades que te presentamos en esta sesión, donde también escuchamos lo nuevo de _juno, Caroline Polachek, Baile y Altin Gün.

Playlist:

DORIAN - Tornado

DORIAN - La tormenta perfecta

DEPECHE MODE - Ghosts Again

_juno - _La canción que no vas a hacer hoy

CAROLINE POLACHEK - Welcome To My Island

LADYTRON - City of Angels

HAVALINA - Charco

BAD SOUNDS - Hard MF 2 Luv

GORILLAZ - Silent Running (feat. Adeleye Otomayo)ı

GORILLAZ - On Melancholy Hill

BAILEN - Call It Like It Is

OLIVER SIM - Sensitive Child (Soulwax Remix)

BASS DRUM OF DEATH - Head Change

FUZZ - What's in My Head?

ALTIN GÜN - Rakıya Su Katamam

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Intrasport

TEMPLES - Cicada

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Turbocamello

THE CHEMICAL BROTHERS - Galvanize

LINKIN PARK - Faint

LINKIN PARK - Lost

SUPERLOVE - Go!

REPION - En todo momento

REPION - Sin hablar

COMIC SANS - Comic Sans

FOO FIGHTERS - All My Life