Starcrawler han anunciado nuevo disco para septiembre y te avanzamos el tema que le da título, 'She Said'. Además, escuchamos a The Brian Jonestown Massacre con su nuevo álbum, y el primer adelanto del debut en solitario de Frank Gálvez.

JACK WHITE - That Was Then, This is Now

SUPERGRASS - I'd Like To Know

INHALER - These Are The Days

THE BLACK ANGELS - El jardín

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE - Silenced

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE - Straight Up And Down

TOM WAITS - Way Down In The Hole

ALABAMA 3 - Woke Up This Morning

METRIC - What Feels Like Eternity

FICKLE FRIENDS - Yeah Yeah Yeah

FLORENCE + THE MACHINE - Free (The Blessed Madonna Remix)

HATCHIE - Lights On

SOCCER MOMMY - Shotgun

MOMMA - Speeding 72

VERUCA SALT - Volcano Girls

ESTROGENUINAS - Universo para lelos

REPION - En todo momento

MONTEPERDIDO - Silla del Ikea

MOSTAZA GÁLVEZ - La tormenta

FRANK GÁLVEZ - Los chicos no lloran

THE CURE - Boys Don't Cry

PIXIES - There's A Moon On

THE SUBWAYS - You Kill My Cool

THE SUBWAYS - Rock & Roll Queen

STARCRAWLER - She Said

MY CHEMICAL ROMANCE - Teenagers

PALE WAVES - Jealousy

ELVIS PRESLEY - Edge of Reality (Tame Impala Remix)

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

HOT CHIP - Down