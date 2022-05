01:58:58

Escuchamos a Soccer Mommy volviendo a "guitarrear" en 'Bones', nuevo avance de su próximo disco. Además, en esta sesión de Turbo 3: novedades de Marcus King, Fantastic Negrito y Marta Knight.

Playlist:

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Las leyes de la frontera (En directo en el Día de los Museos de Radio 3, 18/5/22)

ELEFANTES - Deja el aire correr (En directo en el Día de los Museos de Radio 3, 18/5/22)

SEXY ZEBRAS - Tonterías (En directo en el Día de los Museos de Radio 3, 18/5/22)

L.A. - Ringing the Bell

THE MYSTERINES - Old Friends / Die Hard

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS - Dread & Butter

TEMPLES - Oh the Saviour

RIVERBOY - Delirio

MELODY'S ECHO CHAMBER - Pyramids in the Clouds

SILVER SYNTHETIC - Out of the Darkness

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

MARCUS KING - Hard Working Man

THE BLACK KEYS - For the Love of Money

FANTASTIC NEGRITO - They Go Low

ALT-J - The Actor

SOCCER MOMMY - Bones

JULIEN BAKER - Heatwave

MARTA KNIGHT - Half a Room

HARRY STYLES - Watermelon Sugar

HARRY STYLES - As It Was

BLEACHERS - How Dare You Want More (Live At Electric Lady)

ARCADE FIRE - Unconditional I (Lookout Kid)

ARCADE FIRE - Unconditional II (Race and Religion) (feat. Peter Gabriel)

ALIZZZ - El encuentro (feat. Amaia)

TRASHI - Quiero dormir contigo (feat. Natalia Lacunza)

BIZNAGA - Madrid nos pertenece

ÁNGEL STANICH - Rey idiota