01:58:57

Con su nueva canción, Sidonie nos recuerdan que “la música es comunicación”; hoy abrimos con 'Cedé' y aprovechamos para invitarte a dar un paseo por algunos de nuestros momentos favoritos en la discografía de Sidonie, viajando desde su último álbum hasta el primero. Además, escuchamos la versión funk que Eli Paperboy Reed ha grabado de 'Ace Of Spades' de Motörhead, y nos detenemos en la revisitación que Fito Páez ha hecho de uno de sus mejores discos, 'El amor después del amor': escuchamos dos canciones con colaboraciones de Lali, Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Conociendo Rusia.

Playlist:

SIDONIE - Cedé

SIDONIE - Me llamo Abba (feat. Kimberley Tell)

SIDONIE - Rompe tu voz

SIDONIE - El bosque

SIDONIE - A la vera del mar

SIDONIE - Mi canción de domingo

SIDONIE - Fascinado

SIDONIE - Bla, Bla, Bla

SIDONIE - Sidonie Goes To Moog

TEMPLES - Paraphernalia

TEMPLES - Gamma Rays

AUTOMATIC - Skyscraper (GUM & Ginoli Remix)

TAME IMPALA - Reality In Motion (GUM Remix)

TONIQUE & MAN - Running After Time

TONIQUE & MAN - Never Get Old

BECK & PHOENIX - Odyssey

GORILLAZ - Oil (feat. Stevie Nicks)

BLUR - The Narcissist

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Council Skies

MARIA JAUME - Lo que romp es coret

JORGE DREXLER - Transoceánica

FITO PÁEZ - Dos días en la vida - EADDA9223 (feat. Lali & Nicki Nicole)

FITO PÁEZ - La rueda mágica - EADDA9223 (feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia)

MIGUEL RÍOS - No voy en tren

ELI PAPERBOY REED - Ace Of Spades