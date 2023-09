Sexy Zebras & Rufus T. Firefly | Frank Carter & The Rattlesn

01:59:08

Ojo a la super banda que han formado Sexy Zebras y Rufus T. Firefly para grabar 'El abismo', nueva canción que combina la mejor esencia de ambas bandas; por un lado, el sonido psicodélico y rico en matices del grupo de Aranjuez y, por otro, los estribillos ultra coreables de los de Hortaleza. Además, en esta sesión de Turbo 3 escuchamos las últimas novedades de Frank Carter & The Rattlesnakes, Jaws the Shark, Bleachers y Coach Party.

Playlist:

SOULWAX - Too Many Djs

THE HIVES - Countdown To Shutdown

JAWS THE SHARK - Suff City

JAWS THE SHARK - Silver Sun

THE PALE WHITE - Taste The Sun

SEXY ZEBRAS & RUFUS T. FIREFLY - El abismo

ARDE BOGOTÁ - Cowboys de la A3

FONTAINES D.C. - Jackie Down The Line (Skinti Fia Sessions)

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Man Of The Hour

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - I Hate You

THE RECORD COMPANY - Talk to Me

BLACK PUMAS - Mrs. Postman

THUNDERCAT & TAME IMPALA - No More Lies

ZAHARA - Taylor

TAYLOR SWIFT - Lavender Haze

BLEACHERS - Modern Girl

VEINTIUNO - La ruina

COACH PARTY - July

MILES KANE - One Man Band

MILES KANE - Inhaler

DEMOB HAPPY - Tear It Down

TIGERCUB - Play My Favourite Song

QUEENS OF THE STONE AGE - Straight Fitting Jacket

ROJO 5 - Migas de pan

BERRI TXARRAK - Spoiler!

CALA VENTO - Ferrari

GREEN DAY - She