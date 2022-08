Sesión The Black Keys y Madchester

01:58:45

En este podcast encontrarás una hora con una selección de algunas de las mejores canciones de The Black Keys, desde el sonido crudo de sus inicios hasta sus producciones con Danger Mouse. Y por si esto fuera poco: una hora compuesta de cañonazos del sonido Madchester, con The Charlatans, Inspiral Carpets, The Stone Roses o Happy Mondays.