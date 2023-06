Rufus T. Firefly - The Night Comes Down (Queen)

02:43

"The Night Comes Down”, la grabación más antigua de este disco, es un track que comienza aparentemente oscuro y ambiental, pero después sorprende con armonías vocales brillantes y un estribillo esperanzador.

Rufus T. Firefly traducen esta canción a su particular universo dándole una nueva vida en un marco elegante, con tintes funk y un acercamiento más disco que le viene como anillo al dedo a la composición de May.

Créditos de la versión de Rufus T. Firefly - The Night Comes Down (Brian May):

Julia Martín-Maestro: batería, percusiones y voces.

Víctor Cabezuelo: guitarras, teclados, bajo y voces.