Lo han vuelto a hacer: una vez más, Rufus T. Firefly han logrado tocar la fibra, en este caso con 'Polvo diamantes', un tema que, musicalmente, nos parece una maravillosa carta de amor a Marvin Gaye y al soul de los años 70; escuchamos este nuevo adelanto de su próximo disco y también nuevas canciones de Morgan, Bobby Gillespie junto a Jehnny Beth, Spiral Drive, y uno de los cortes inéditos que formará parte de 'Kid A Mnesia', la reedición que Radiohead publicarán de sus discos 'Kid A' y Amnesiac'.

Playlist:

CORIZONAS - Brindo por ti

THE WAR ON DRUGS - Holding On

WIDE VALLEY - Under a Cold Rain

JOANA SERRAT - Pictures

MORGAN - Another Road (Gettin' Ready)

MORGAN - River

KHRUANGBIN & LEON BRIDGES - C-Side

RUFUS T. FIREFLY - Polvo de diamantes

MARVIN GAYE - What's Going On

JUNGLE - All Of The Time

PARCELS - Comingback

MOTHER'S CAKE - I'm Your President

SPIRAL DRIVE - Screwed (feat. Mother's Cake)

CLEOPATRICK - Good Grief

DEATH FROM ABOVE 1979 - Free Animal

ROYAL BLOOD - Sad But True

METALLICA - The Unforgiven

LOATHE - Two-Way Mirror

DEFTONES - Change (In the House of Flies)

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Flying On The Ground

BOBBY GILLESPIE & JEHNNY BETH - Chase It Down

MATT BERNINGER - I'm Waiting For The Man

THE NATIONAL - Don't Swallow the Cap

RADIOHEAD - If You Say the Word

RADIOHEAD - Paranoid Android