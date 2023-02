01:58:53

Dedicamos la primera parte de este Turbo 3 a dos reediciones jugosas: primero, la nueva y exquisita edición especial de 'El largo mañana' que Rufus T. Firefly lanzarán con material inédito el 3 de marzo; después, la reedición, por primera vez en vinilo, de 'Heavenly Hell', el delicioso álbum que L.A. publicaron en 2009. Además, decimos adiós a El Columpio Asesino, que han decidido separarse; pero antes, celebrarán una gira de despedida.

Playlist:

RUFUS T. FIREFLY - Sé dónde van los patos cuando se congela el lago

RUFUS T. FIREFLY - El hombre de otro tiempo

RUFUS T. FIREFLY - Polvere di diamanti (Directo junto a Rafa Val)

RUFUS T. FIREFLY - Selene (Directo en Sonorama 2022 con Anni B Sweet)

RUFUS T. FIREFLY - Nebulosa Jade (Versión ELM en directo)

RUFUS T. FIREFLY - Río Wolf (Versión ELM en directo)

L.A. - Stop the Clocks

L.A. - Girls Just Wanna Have Fun

L.A. - Breath & Relax

DAFT PUNK - Instant Crush (feat. Julian Casablancas)

DAFT PUNK - Giorgio by Moroder

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

DORIAN - Energía rara (David Van Bylen Remix)

EL COLUMPIO ASESINO - Preparada

EL COLUMPIO ASESINO - Ballenas muertas en San Sebastián (David Kano Remix)

EL COLUMPIO ASESINO - Toro

TEMPLES - Cicada

FRANZ FERDINAND - You Could Have It So Much Better

BAD NERVES - Baby Drummer

DEWOLFF - Live Like You

DEWOLFF - Blood Meridian I

DEWOLFF - Wontcha Wontcha