Escuchamos la alianza entre Roosevelt y el legendario Nile Rodgers en 'Passion', una oda al sonido y al espíritu bailable de Studio 54. Y también en esta sesión: novedades de Måneskin, Alfie Templeman y Floridablanca.

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

LORI MEYERS - Emborracharme

LORI MEYERS - Hacerte volar

TEMPLES - The Golden Throne

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Tu pelo de flores

ARCADE FIRE - Unconditional I (Lookout Kid)

L.A. - Where's the Fire?

THE MYSTERINES - Still Call You Home

DAVID BOWIE - Moonage Daydream

DAVID BOWIE - Afraid

DAVID BOWIE - Cactus

PIXIES - Gigantic

PIXIES - Human Crime

JOHNNY MARR - Spirit Power and Soul

DC GORE - I Like You

LITTLE CUB - Too Much Love

THE HORRORS - Something To Remember Me By

ROOSEVELT - Passion (feat. Nile Rodgers)

ALFIE TEMPLEMAN - 3D Feelings

FLORIDABLANCA - Bomba de humo

MISS CAFFEINA - Los replicantes

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurant

MÅNESKIN - Supermodel

RED HOT CHILI PEPPERS - Snow (Hey Oh)

RED HOT CHILI PEPPERS - One Way Traffic

LADY BANANA - El síndrome del aniversario

ROYAL BLOOD - Little Monster