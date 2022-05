01:58:51

Temón para arrancar esta sesión de lunes: bailamos con 'This Hell', avance del próximo disco de Rina Sawayama. Además, escuchamos la colaboración entre Diana Ross y Tame Impala para la BSO de 'Minions: The Rise of Gru'; el que abre el nuevo álbum de Harry Styles, y un nuevo cañonazo de Venturi, 'Puto friki'.

Playlist:

RINA SAWAYAMA - This Hell

M83 - Go! (feat. Mai Lan & Steve Vai)

KAVINSKY - Vigilante (feat. Morgan Phalen)

JUSTICE - Helix

MARK RONSON - Too Much (feat. Lucky Daye)

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

FOALS - 2001

HARRY STYLES - Music For a Sushi Restaurants

EVERYTHING EVERYTHING - Cut Up!

MUSE - Compliance

MUSE - Knights of Cydonia

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

THE SHEEPDOGS - The Way It Is

L.A. - Ringing the Bell

THE MYSTERINES - Old Friends / Die Hard

LA CABRA MECÁNICA - Hotel Lichis

LICHIS - Tics raros

TOM WAITS - Make It Rain

THE SCHIZOPHONICS - Nine Miles

JACK WHITE - Taking Me Back

JACK WHITE - Fear Of The Down

HERMANA FURIA - Pie fuera

LADY BANANA - Domino

FU MANCHU - Low Road

TRUE ENEMY - My Own Fate

CLUTCH - Red Alert (Boss Metal Zone)

VENTURI - Darveider

VENTURI - Puto friki