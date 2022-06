01:58:57

Nuevo cañonazo de Repion: escuchamos 'En todo momento', avance del disco que lanzarán el próximo curso las hermanas Marina y Teresa Iñesta. Además, te presentamos a Juan Azul -un tipo que nos ha dejado locos con una canción titulada 'Vampirillos' que es pura fantasía de sintes y groove- y te traemos el primer avance del nuevo disco de Maya Hawke.

Playlist:

PARCELS - Famous

THE AVALANCHES - Frankie Sinatra

ALT-J - Philadelphia

MAYA HAWKE - So Long

MAYA HAWKE - Thérèse

DJO - Roddy

DJO - Change

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Caballitos de mar

LOS ESTANQUES - Soy español, pero tengo un kebab

JUAN AZUL - Vampirillos

CHAQUETA DE CHÁNDAL - Vademécum

REPION - En todo momento

LEVITANTS - La ventana

OASIS - Street Fighting Man

TINA TURNER - Jumpin' Jack Flash (Live in Arnhem)

TINA TURNER - It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It) (feat. Lisa Fischer) (Live in Arnhem)

QVERNO - Gimme Shelter (feat. Le Mur)

COQUE MALLA - She's My Baby

LOS RONALDOS - Tú sólo piensa en ti (feat. Andrés Calamaro)

VEINTIUNO - Escalofríos

ELYELLA & LA LA LOVE YOU - Que nada nos pare (lo más importante)

THE CRAB APPLES - Seguiré bailando (feat. Anne Lukin)

RINA SAWAYAMA - Catch Me In The Air

FLORENCE + THE MACHINE - My Love

PALE WAVES - Jealousy

DEAD PONY - Zero

ELVIS PRESLEY - Edge of Reality (Tame Impala Remix)

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

HOT CHIP - Down

JACK WHITE - That Was Then, This is Now