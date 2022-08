01:58:52

Rayland Baxter sumerge su música en psicodelia para grabar 'If I Were A Butterfly', canción de su próximo disco que te adelantamos en esta sesión en la que también escuchamos novedades de Nikki Lane, Joey Valence, Dune Rats y BlackWaters.

Playlist:

LEVITANTS - La ventana

BEACH RIOT - Tune in, Drop Out

BLACKWATERS - In the Sun

DUNE RATS - Space Cadet

GREEN DAY - Nice Guy Finish Last

THE CHATS - Out On The Street

FIDLAR - Wake Bake Skate

FIDLAR - FSU

BEASTIE BOYS - Sabotage

JOEY VALENCE - Watch Yo Step

KITAI - A bocajarro

LADY BANANA - My Shadow Follows

ROYAL BLOOD - Little Monster

ARCTIC MONKEYS - R U Mine?

ARCTIC MONKEYS - There'd Better Be A Mirrorball

THE LAST SHADOW PUPPETS - Dracula Teeth

RAYLAND BAXTER - If I Were A Butterfly

RAYLAND BAXTER - Casanova

THE RACONTEURS - Steady, As She Goes

JACK WHITE - A Tip from You to Me

LED ZEPPELIN - Tangerine

LILLIE MAE - You've Got Other Girls for That

NIKKI LANE - Born Tough

ÁNGEL STANICH - Rey idiota

MIKEL ERENTXUN - Rozando la eternidad (feat. Ángel Stanich)

BUNBURY - Lady Blue

BUNBURY - El club de los imposibles

ANDRÉS CALAMARO - El salmón

THE HIVES - Hate To Say I Told You So

GINEBRAS - Alex Turner