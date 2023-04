01:58:42

Caña punk rock para arrancar esta sesión de Turbo 3 con lo nuevo de Rancid, 'Tomorrow Never Comes', tema que da título al próximo disco de la incombustible banda. Además, te presentamos la primera toma de 'Give Life Back To Music' que incluirá la reedición 10º aniversario de 'Random Access Memories', el último disco de Daft Punk; y las nuevas canciones de Veintiuno, Triángulo de Amor Bizarro, Miss Caffeina, DZ Deathrays y Noel Gallagher's High Flying Birds.

Playlist:

RANCID - Tomorrow Never Comes

RANCID - Fall Back Down

GREEN DAY - Nice Guys Finish Last

METRONOMY X PANIC SHACK - It's Good To Be Back

FIDLAR - Sand on the Beach

DZ DEATHRAYS - Tuff Luck

DZ DEATHRAYS - Gina Works At Hearts

MUSE - Hysteria

MUSE - Will Of The People

ROYAL BLOOD - Limbo (SebastiAn Remix)

WISEMEN PROJECT - 1963

DAFT PUNK - GLBTM (Studio Outtakes)

VEINTIUNO - Mañana lo dejo

CHICA SOBRESALTO - Poquita cosa

MISS CAFFEINA - Shanghái Baby

GORILLAZ - Oil (feat. Stevie Nicks)

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Council Skies

FOO FIGHTERS - Rescued

FOO FIGHTERS - Walk

QUEENS OF THE STONE AGE - Another Love Song

TROPICAL GOTHCLUB - No Wonder

GLU - My Demons (feat. Phantogram)

PUSCIFER - Postulous (Re-Imagined by Phantogram)

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Canción de muerte del pez dorado

PAN - Perfecta y singular

HAVALINA – Robótica