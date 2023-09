01:58:43

Damos gas a esta primera sesión de la semana con lo nuevo de Grace Potter, 'Futureland': sonido de raíz norteamericana, un buen combinado de rock y blues para iniciar estas dos horas en las que te presentamos el primer avance del próximo disco de Quique González: una versión de 'A la media Luna' que el músico ha grabado de la canción original de Santiago y Luis Auserón. Además, escuchamos las últimas novedades de Robert Finley, Future Utopia, Kendra Morris, Orions Belte, GUM y Mikel Erentxun, y dedicamos la media hora final a la memoria de John Bonham recordando algunos de los mejores grooves que el batería grabó con Led Zeppelin.

Playlist:

GRACE POTTER - Futureland

SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON - Trauma

DUFF MCKAGAN - Longfteather

IGGY POP - Modern Day Ripoff

KENDRA MORRIS - What Are You Waiting For

THE KILLS - 103

THE DEAD WEATHER - I Feel Love (Every Million Miles)

BUNBURY - Nuestros mundos no obedecen a tus mapas

JUAN PERRO - Historia de la radio

QUIQUE GONZÁLEZ - A la media Luna

MIKEL ERENTXUN - Es solo amor

MIKEL ERENTXUN - Ladridos en el pecho

ROBERT FINLEY - You Got It (I Need It)

GUM - Real Life

ORIONS BELTE- Jai Alai

LALALAR - Ninja Partisi

RIVAL SONS - Mercy

RIVAL SONS - Sweet Life

LED ZEPPELIN - Bonzo's Montreux

LED ZEPPELIN - Good Times Bad Times

LED ZEPPELIN - Immigrant Song (Live 1972)

LED ZEPPELIN - We're Gonna Groove

LED ZEPPELIN - Out on the Tiles

LED ZEPPELIN - Four Sticks

LED ZEPPELIN - The Wanton Song

LED ZEPPELIN - Trampled Under Foot