01:58:35

Llegó el día: hoy escuchamos 'Emotion Sickness', el primer adelanto del nuevo y esperado disco de Queens of the Stone Age; te contamos todos los detalles del álbum y aprovechamos para dar un paseo por algunos de los momentos estelares de la discografía del grupo de Josh Homme. Y también en esta sesión: novedades de Corizonas, Victorias y Niña Polaca.

Playlist:

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

QUEENS OF THE STONE AGE - Feet Don't Fail Me

QUEENS OF THE STONE AGE - If I Had a Tail

QUEENS OF THE STONE AGE - Smooth Sailing

QUEENS OF THE STONE AGE - Sick, Sick, Sick

QUEENS OF THE STONE AGE - This Lullaby

QUEENS OF THE STONE AGE - Burn The Witch

QUEENS OF THE STONE AGE - Hanging Tree

QUEENS OF THE STONE AGE - No One Knows

QUEENS OF THE STONE AGE - The Lost Art Of Keeping A Secret

QUEENS OF THE STONE AGE - If Only

KYUSS - Green Machine

FOO FIGHTERS - Bridge Burning

FOO FIGHTERS - Rescued

PEARL JAM - Do the Evolution (Live at Melbourne Park, Melbourne, Australia, March 5, 1998)

MELIFLUO - Generación perdida

VICTORIAS - Abecedario

ANABEL LEE - Me das asco

LA ÉLITE - Transpotting

REPION - En todo momento

NIÑA POLACA - Alfredo el canallita

CALIZO - Amanecer

CORIZONAS - La esencia del mal

CALEXICO - Alone Again Or (Live at China Theatre Stockholm, 2003)