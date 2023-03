01:58:39

Empezamos con nuevas confirmaciones para el Tomavistas (The Vaccines, Metronomy) y para el Bilbao BBK Live (Pavement). Además, escuchamos el tema que Phantogram han adaptado del último disco de Puscifer, y te traemos nuevas canciones de Momma, INNMIR , Néctar y Luis Prado.

Playlist:

THE VACCINES - Jump Off The Top

THE VACCINES - If You Wanna

METRONOMY X PANIC SHACK - It's Good To Be Back

PAVEMENT - Cut Your Hair

ARCTIC MONKEYS - When The Sun Goes Down

ARCTIC MONKEYS - One For The Road

ARDE BOGOTÁ - Los perros

NÉCTAR - Nikini (feat. Teresa Martínez)

PAN - Luminiscencia

MOMMA - Bang Bang

REPION - La madriguera

ARIEL ROT - Bruma en la castellana

LUIS PRADO - Tejero y su coach (El Musical)

ÁNGEL STANICH - Rey idiota

CALA VENTO - Conmigo

INNMIR - Quien me quiere (no me quiere contigo) (feat. Valverdina)

LA LA LOVE YOU - El fin del mundo (INNMIR & ELYELLA Remix)

ELYELLA - Bailado mal (feat. Ginebras)

PUSCIFER - Postulous (Re-Imagined by Phantogram)

PHANTOGRAM - In A Spiral

BRKN LOVE - Like A Drug

NOTHING BUT THIEVES - Is Everybody Going Crazy?

MUSE - Won't Stand Down

THE SMASHING PUMPKINS - Empires

INHALER - Dublin in Ecstasy

EDITORS - An End Has a Start

PEARL JAM - All or None

PEARL JAM - Do the Evolution