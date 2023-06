01:58:59

Arrancamos con una alianza invencible: Phoenix y Beck juntos en 'Odyssey', canción que han lanzado para promocionar la gira que comparten con varios artistas como invitados (Japanese Breakfast o Weyes Blood, entre otras). Y también en esta sesión de Turbo 3: novedades de Xoel López, Peni Parker, Jungle, Samuraï y Franc Moody.

Playlist:

PHOENIX - Odyssey

GORILLAZ - The Valley of The Paganas (feat. Beck)

CAGE THE ELEPHANT - Night Running (feat. Beck)

BECK - Super Cool (feat. Robyn & The Lonely Island)

FLUME - Tiny Cities (feat. Beck)

PAUL MCCARTNEY & BECK - Find My Way

M83 - Time Wind (feat. Beck)

JAWNY - Take It Back (feat. Beck)

BECK - E-Pro

THE BLACK KEYS - Wild Child

MESSURA - Liar

RUFUS T. FIREFLY - The Night Comes Down

THE LEMON TWIGS - In My Head

BIG STAR - In The Street

XOEL LÓPEZ - Fort Da

REPION - Barrio Somavilla

IVÁN FERREIRO - Turnedo

IVÁN FERREIRO - En las trincheras de la cultura pop

OKDW - Només amigues

JUNGLE - I've Been In Love

JUNGLE - Dominoes

FRANC MOODY - All The Things We Say

DAVID BOWIE - Golden Years (TOKiMONSTA Remix)

PORTUGAL. THE MAN - Plastic Island

BOMBAY BICYCLE CLUB - My Big Day

BOMBAY BICYCLE CLUB - Evening / Morning

THE MYSTERINES - Begin Again

PENI PARKER - Two-Face

SAMURAÏ - Mechero (feat. RENEE)

30S40s50s - (demo)

PARAMORE - For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic