Seguimos escarbando en el álbum de debut de El Perro, proyecto en solitario de Parker Griggs (voz y guitarra de Radio Moscow). Además, escuchamos parte de la nueva mezcla que ha hecho Tchad Blake del segundo álbum de The Kills, 'No Wow', y de una de las mejores canciones de DeWolff, 'Sugar Moon'.

Playlist:

FOO FIGHTERS - All My Life

FOO FIGHTERS - Breakout

TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS - Middle Child

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

EL PERRO - K. Mt.

RIVAL SONS - Back In The Woods

DEWOLFF - Sugar Moon (Tchad Blake Mix)

THE KILLS - The Good Ones (Tchad Blake Mix 2022)

THE DEAD WEATHER - Treat Me Like Your Mother

JACK WHITE - What's the Trick?

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

THE CLAUSE - Electric

THE HEAVY - Can't Play Dead

JAMES BROWN & 2PAC - Unchained (The Payback / Untouchable)

MARK RONSON - On the Run (feat. Mos Def & M.O.P.)

MARK RONSON - Here Comes the Fuzz (feat. Jack White, Freeway & Nikka Costa)

BLAKROC (THE BLACK KEYS) - What You Do to Me (feat. Billy Dance, Jime Jones & Nicole Wray)

THE BLACK KEYS - Your Team Is looking Good

JD MCPHERSON - Head Over Heels

NIKKI LANE - First High

THE DANDY WARHOLS - Bohemian Like You

THE DANDY WARHOLS - Godless

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Spread Your Love

THE BLACK ANGELS - El jardín

NIÑA COYOTE ETA CHICA TORNADO - Space Coyote

HERMANA FURIA - Soy la tormenta