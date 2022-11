01:59:01

Te presentamos a Pau Vegas, artista que nos ha deslumbrado con el primer avance de su próximo EP, 'Otra vez tú', tema producido por Marcel Bagés y David Soler; si quieres saber más sobre ella, dale al play a este podcast, en el que también podrás escuchar lo último de Sienna, Elefantes, Chica Sobresalto, Dora, Irepelusa con Delaporte y Victorias. Además, escuchamos el primer single de 7D7D, la nueva banda que ha montado Tim Commerford, bajista de Rage Against The Machine.

Playlist:

SIENNA - Podría parar de pensar

CHICA SOBRESALTO - La estrella

IREPELUSA & DELAPORTE - Todo se mantiene en su lugar

NATALIA LACUNZA - No me querías tanto (Perarnau IV & Zahara Remix)

PAU VEGAS - Otra vez tú

DORA - Te vas

KAINALU - Ginseng Hourglass

NXWORRIES - Where I Go (feat. H.E.R.)

BUNBURY - Hoy no estoy para nadie

BUNBURY - El viento a favor (En directo en Zaragoza, 2002)

ELEFANTES - A alguien

ELEFANTES - El gran salón

VICTORIAS - Arden las casetas

CALA VENTO - La comunidad

HAVALINA - Viaje al Sol

MESSURA - Iguales

RAGE AGAINST THE MACHINE - Take The Power Back (Live in Vancouver, 1993)

7D7D - Capitalism

TOM MORELLO - Hard Times (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones & Chipotle Joe)

HERMANA FURIA - Noche en vela

LACK OF AFRO - Wide Open

MATT BERRY & EMMA NOBLE - Beatmaker

NEAL FRANCIS - Very Fine, Pts. 1 & 2

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - My Town (feat. Joe Talbot)

EZPALAK - Lehertu arte

GYOZA - Inside the Lair

KITAI - Pero sí, pero no