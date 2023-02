Pan | The Smashing Pumpkins | You Me At Six | Los Invaders

01:58:37

Un comentario de Chris Moyles en Radio X ha desatado los rumores sobre un posible disco de Foo Fighters para marzo; motivo perfecto para arrancar esta sesión con tres temazos de la banda de Dave Grohl. Además, estrenamos nuevas canciones de Pan y de Niña Polaca, y te traemos novedades de The Smashing Pumpkins, You Me At Six, Los Invaders y Comic Sans.

FOO FIGHTERS - All My Life

FOO FIGHTERS - No Son Of Mine

FOO FIGHTERS - The Pretender

HAVALINA - Maquinaria

PAN - La gran lección de soltar

PAN - 1979

THE SMASHING PUMPKINS - Empires

THE SMASHING PUMPKINS - Quiet

THE SMASHING PUMPKINS - Disarm

RUFUS T. FIREFLY - Un breve e insignificante momento en la breve e insignificante historia de la humanidad

HERMANA FURIA - Noche en vela

THE NIFTYS - Solo quiero pasármelo bien

VENTURI - Darveider

VENTURI - Vino el amor

SUPERLOVE - Go!

YOU ME AT SIX - God Bless the 90s Kids

FEATHERWEIGHT - No estás

COMIC SANS - Comic Sans

REPION - Pronto

NIÑA POLACA - Mucho tiempo contigo

ELYELLA - Bailando mal (feat. Ginebras)

CARLANGAS - Paseítos por Madrid

LOS INVADERS - Lady Goodman

THE CHEMICAL BROTHERS - Go

LUNA AURA - Bent

K.FLAY - I'm Afraid Of The Internet

X AMBASSADORS - Zen (feat. K.Flay & grandson)

DAGR - Caravan (feat. Portugal. The Man)

PORTUGAL. THE MAN - What Me Worry?