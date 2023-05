01:58:38

Abrimos con una buena ración de pop de 24 quilates de la mano de Go-Jo, Jawny, AJR, Veintiuno y Chica Sobresalto. Además, nos detenemos el nuevo álbum de Olivia Jean, 'Raving Ghost', escuchando dos de nuestros cortes favoritos (uno de ellos, una inesperada versión de 'Orinoco Flow', original de Enya). Y también en esta sesión de Turbo 3: novedades de The Lemon Twigs, De Staat, The Beaches y Animal House junto a Band Of Skulls.

Playlist:

GO-JO - Mrs. Hollywood

JAWNY - Wide Eyed

AJR - The Dumb Song

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

CHICA SOBRESALTO - La monogamia (feat. Celia Becks)

_juno - _Por algo será

THIRTY SECONDS TO MARS - Stuck

MÅNESKIN - Gasoline

ENTER SHIKARI - It Hurts

YOU ME AT SIX - No Future? Yeah Right (feat. Rou Reynolds)

TWENTY ONE PILOTS - Car Radio / Heathens (MTV Unplugged)

DE STAAT - Running Backwards Into The Future

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

BLACK HONEY - Charlie Bronson

QUEENS OF THE STONE AGE - Make It Wit Chu

GEESE - Mysterious Love

OLIVIA JEAN - Trouble

OLIVIA JEAN - Orinoco Flow

THE LEMON TWIGS - Ghost Run Free

DES ROCS - Never Ending Moment

MILES KANE - Troubled Son

THE BEACHES - Blame Brett

THE LINDA LINDAS - Too Many Things

ANIMAL HOUSE - You & Me (feat. Band Of Skulls)

BAND OF SKULLS - I Know What I Am

WOLFMOTHER - Stay A Little Longer

BLACK SABBATH - Thrill Of It All

THE HIVES - Bogus Operandi