Escuchamos lo nuevo de Noel Gallagher's High Flying Birds, 'Pretty Boy', primer avance -con colaboración de Johnny Marr incluida- de su próximo álbum. Además, te presentamos a Abby Sage y escuchamos los últimos singles de Frank Carter & The Rattlesnakes y de Inhaler.

Playlist:

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Holy Mountain

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Pretty Boy

LIAM GALLAGHER - Don't Go Halfway

OASIS - Stop Crying Your Heart Out

BLUR - End of a Century

ABBY SAGE - Backwards Directions

CLAIRO - Bags

CARLOTA FLÂNEUR - Party

BIG THIEF - Simulation Swarm

THE BIG MOON - Cupid

THE BIG MOON - Trouble

INHALER - Love Will Get You There

THE K'S - Hometown

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Parasite

DAN MILLSON - Doctor

THE GRASSLAND SINNERS - Paradise

THE STONE FOXES - Time Is A Killer

WELSHLY ARMS - Proud

DYLYN - Hurt

YEAH YEAH YEAHS - Wolf

TOVE LO - Grapefruit

WHITE LIES - Breakdown Days

MELIFLUO - Historias de hace tiempo

VEINTIUNO - La vida moderna (feat. Love of Lesbian)

LOVE OF LESBIAN - Los irrompiibles

CIRCA WAVES - Do You Wanna Talk

LOUIS TOMLINSON - Out Of My System

THE ACADEMIC - Don't Take It Personally

THE STROKES - The Adults Are Talking