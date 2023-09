01:58:39

Arrancamos en modo electro escuchando lo último de Neil Frances y Black Grape, y te presentamos al grupo de Estambul Lalalar, cuya música mezcla psicodelia, electrónica a lo Chemical Brothers y una pizca de rock en la onda stoner de Queens of the Stone Age. Además, estrenamos 'Los días malos', nuevo adelanto del próximo disco que publicarán Niña Polaca en octubre, y escuchamos las últimas novedades de Big Thief, Chvrches y Sufjan Stevens.

Playlist:

NEIL FRANCES - Standing My Ground

BLACK GRAPE - Milk

LALALAR - Hem Evimsin Hem Cehennemim

LALALAR - Abla Deme Lazim Olur

THE CHEMICAL BROTHERS - Galvanize

THE CHEMICAL BROTHERS - No Reason

CHVRCHES - Talking In My Sleep

ROMY - Enjoy Your Life

SUPERSHY - Feel Like Makin' Love (feat. Roberta Flack)

JUNGLE - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

JOE CREPÚSCULO - Mi fábrica de baile

CAMELLOS - Mi fábrica de baile

ANABEL LEE - Canción del fin del mundo

ANABEL LEE - Drama en el Sonorama (feat. Maren)

NIÑA POLACA - Los días malos

NEUMAN - Recovered Files

MEDALLA - Abandonarse a la tristeza

DHARMACIDE - Depressed

LEVITANTS - Paladines de Occidente

BELAKO - Orein Orain

FIN DEL MUNDO - La noche

BIG THIEF - Born For Loving You

SUFJAN STEVENS - Will Anybody Ever LOve Me?

SUFJAN STEVENS - Chicago

ARLO PARKS - Devotion