01:58:56

Elegante, cool y veraniego: escuchamos 'Siéntelo', lo nuevo de la super banda Neno, formada por los hermanos Adrián y Pablo Seijas, Nico Vieites y Álvaro B. Baglietto y Juanma Latorre de Vetusta Morla. Y también en esta sesión de Turbo 3: lo último de La Casa Azul, Alfie Templeman, Elyella con La La Love You y Wisemen Project junto a Suu.

Playlist:

NENO - Lo que me planteas

NENO - Siéntelo

VETUSTA MORLA - Finisterre

VIVA SUECIA - Justo cuando el mundo apriete (feat. Leiva)

VIVA SUECIA - No hemos aprendido nada

THE WAR ON DRUGS - Harmonia's Dream

THE WAR ON DRUGS - Red Eyes (Live)

BLEACHERS - How Dare You Want More

VEINTIUNO - Escalofríos

ELYELLA & LA LA LOVE YOU - Que nada nos pare (lo más importante)

ELYELLA - Dreamers (Wisemen Project Remix)

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

JACKSON WANG - Born To Be Alive

FOALS - The Sound

ALFIE TEMPLEMAN - Colour Me Blue

ZAHARA - Berlin U5 (feat. Alizzz)

DELAPORTE - Toro

LA CASA AZUL - Podría ser peor (Remix)

LA CASA AZUL - No hay futuro

EVERYTHING EVERYTHING - Pizza Boy

EDITORS - Karma Climb

EDITORS - And End Has a Start

MELIFLUO - 15 pitis

BIELA - 16s

CORA YAKO - Mil formas de morir

JIMMY EAT WORLD - Something Loud

RISE AGAINST - The Answer

THE OFFSPRING - Self Esteem