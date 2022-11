01:59:02

Empezamos la semana con la reedición deluxe de 'Born a Loser', el debut de Myd, que ha firmado uno de los mejores discos de nu disco, pop y French Touch de los últimos años. Además, te presentamos a las mexicanas Yuno, un power dúo que te gustará si eres fan de bandas como Muse, Royal Blood, Paramore o Twenty One Pilots; escuchamos lo último de Awolnation y de Goa, y, si eres fan de los últimos dos discos de Tame Imopala, te recomendamos el nuevo álbum de Kainalu.

Playlist:

MYD - The Sun (feat. Jawny)

MYD - Domino

MYD - I Made It (feat. Picard Brothers)

KAINALU - Ginseng Hourglass

KAINALU - Queen of Wands

SURE SURE - Funky Galileo

DAYGLOW - Second Nature

AWOLNATION - We Are All Insane

AWOLNATION - Mayday!!! Fiesta Fever (feat. Alex Ebert)

YUNO - Reverb

PVRIS - My House

BRING ME THE HORIZON - Mantra

GOA - Tu funeral (Vivir para siempre)

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - I Hate You

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Go Get A Tattoo (feat. Lynks)

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Parasite

VENTURI - Darveider

VENTURI - 1 millón

VERONA - Ya no es lo mismo

MELIFLUO - Buenaventura

SECOND - Flores imposibles

HAVALINA - Órbitas

DINERO - Una noche más (con Iván Ferreiro)

DZ DEATHRAYS - Paranoid

FALSE HEADS - Thick Skin

THE LUKA STATE - More Than This

RON GALLO - Young Lady, You're Scaring Me

RON GALLO - Foreground Music

THE STONE FOXES - Faded (Bye Bye Baby)