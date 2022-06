01:59:11

Agárrate "Maiki" que empezamos la semana con nuevo cañonazo de Muse, 'Will Of The People', tema que da título a su próximo disco. Y completamos el menú con jugosas novedades de Liam Gallagher, Starcrawler, Kid Kapichi, Nikki Lane, The Subways, False Heads, The Amazons y The Sheepdogs.

Playlist:

MUSE - Will Of The People

MUSE - Uprising

THE LUKA STATE - Bring Us Down

THE VON BONDIES - This Is Our Perfect Crime

THE VON BONDIES - Tell Me What You See

THE SUBWAYS - You Kill My Cool

THE SUBWAYS - Rock & Roll Queen

THE CLAUSE - Electric

LADY BANANA - My Shadow Follows

CLEOPATRICK - Good Grief

DEAD PONY - Bullet Farm

THE MYSTERINES - Life's a Bitch (But I Like it So Much)

WOLF ALICE - Smile

KID KAPICHI - Party at No.10

LIAM GALLAGHER - More Power

LIAM GALLAGHER - Don't Go Halfway

TEMPLES - Certainty

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Vuelve a oscurecer

RIVERBOY - La fuente

THE LAST INTERNATIONALE - 1984

THE KILLS - The Good Ones (The Tchad Blake Mix 2022)

NIKKI LANE - First High

THE SHEEPDOGS - Roughrider '89

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

MARCUS KING - Rescue Me

SHEER MAG - The Killer

STARCRAWLER - Roadkill

FALSE HEADS - Day Glow

THE AMAZONS - Ready For Something