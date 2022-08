01:58:53

Novedades jugosas en esta sesión de lunes: seguimos hincando el diente al nuevo álbum de Muse, 'Will Of The People', y te traemos las nuevas canciones de Broken Bells, FIDLAR, Black Honey, The Mars Volta, Nikki Lane, Margo Price y False Heads, una de las bandas favoritas de Iggy Pop.

Playlist:

FRANK TURNER - The Gathering

FALSE HEADS - Haunted Houses

MUSE - Euphoria

MUSE - Kill Or Be Killed

BLACK HONEY - Charlie Bronson

THE LUKA STATE - Bring Us Down

THE MARS VOLTA - Vigil

BROKEN BELLS - Saturdays

BROKEN BELLS - The High Road

DANGER MOUSE - Aquamarine (feat. Michael Kiwanuka & Black Thought)

MICHAEL KIWANUKA - Hero

ELVIS PRESLEY - Edge of Reality (Tame Impala Remix)

DAVID BOWIE - Modern Love (Moonage Daydream Mix)

DAVID BOWIE - The Jean Genie

MARGO PRICE - Been To The Mountain

NIKKI LANE - Born Tough

ARCTIC MONKEYS - A Certain Romance

YUNGBLUD - The Emperor

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Take It To The Brink

BOB VYLAN - GDP

KID KAPICHI - New England (feat. Bob Vylan)

FIDLAR - Get Off My Rock

FIDLAR - FSU

FIDLAR - No Waves

BLACK LIPS - Modern Art

WINE LIPS - Eyes

TY SEGALL - You're The Doctor

JAWS THE SHARK - Destroy the World (feat. Dinosaur Pile-Up)

DINOSAUR PILE-UP - Round The Bend