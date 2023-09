01:58:44

Le damos gas a la sesión de hoy con lo nuevo de Måneskin, 'Honey (Are U Coming)?, single con el que los italianos vuelven a demostrar que son una de las bandas de rock más potentes del momento. Y hablando de rock y con mayúsculas, extendemos la alfombra roja para escuchar la nueva canción de The Rolling Stones Stones, 'Angry', con la que Mick, Keith y Ronnie nos avanzan su primer álbum de estudio en 18 años, 'Hackney Diamonds'. Precisamente esta tarde te presentamos el nuevo cañonazo de una banda valenciana influida por los Stones: Los Zigarros.

Playlist:

MÅNESKIN - Honey (Are U Coming?)

MÅNESKIN - I Wanna Be Your Slave (with Iggy Pop)

MÅNESKIN - Gossip (feat. Tom Morello)

ARDE BOGOTÁ - Besos y animales

ANDRÉS CALAMARO - Alta suciedad

LOS ZIGARROS - Rock rápido

TARQUE - He venido para veros arder

THE ROLLING STONES - Angry

THE ROLLING STONES - Mixed Emotions

TEMPLES - Cicada

REME - Egyptian Walls

WINGS - Live And Let Die

BILLIE EILISH - No Time To Die

GARBAGE - The World Is Not Enough

CHRIS CORNELL - You Know My Name

ALICIA KEYS & JACK WHITE - Another Way To Die

THE KILLS - 103

ROYAL BLOOD - Tell Me When It's Too Late

CAM COLE - Truth Be Told

THE BONES OF J.R. JONES - Heaven Help Me

THE RECORD COMPANY - Dance on Mondays

REPION - Brillante

XOEL LÓPEZ - Elevarte caer (feat. Repion)

SEXY ZEBRAS - Bailaremos

LOS MESONEROS - Más tuyo

VEINTIUNO - La Toscana

CHVRCHES - Manhattan