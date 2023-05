01:58:49

Arrancamos la semana con lo nuevo de Miles Kane, 'Baggio', canción inspirada por el ex futbolista italiano Roberto Baggio, uno de los ídolos de infancia de Kane, quien ha comentado sobre el single que se trata de una "canción épica sobre la infancia y la fe ciega de aquellos días de infancia en conseguir ciertas metas". Además, escuchamos a Junip con la nueva versión de 'Line of Fire' que han grabado con Sharon Van Etten para el documental de National Geographic 'Wild Life', y la canción que abre el nuevo álbum de Bunbury, 'Greta Garbo'.

Playlist:

MILES KANE - Baggio

CAROLINA DURANTE - 10

AIKO EL GRUPO - K pesao

MONTEPERDIDO - Vas a petar

ESTROGENUINAS - Gentrificación

THE RUNAWAYS - Cherry Bomb

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE - Queens of Noise

ROYAL BLOOD - Mountains At Midnight

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

FOO FIGHTERS - Show Me How

GUM - Race to the Air

TAME IMPALA - Retina Show (Unreleased Demo)

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)

BLUR - The Narcissist

INHALER - Dublin in Ecstasy

JUNIP - Line of Fire (feat. Sharon Van Etten)

JUNIP - Your Life Your Call

BUNBURY - Nuestros mundos no obedecen a tus mapas

ANDRÉS CALAMARO - Carnaval de Brasil (En directo, Razzmatazz)

ARIEL ROT - La última cena (En vivo, El Sol, 2 abril 1998)

LOS RODRÍGUEZ - Canal 69 (En directo Las Ventas 1993)

BALA - Hoy no

PACÍFICA - Anita

THE WARNING - More

MOLOTOV - Pendejo

MOLOTOV - Here We Kum

RAGE AGAINST THE MACHINE - Bulls On Parade