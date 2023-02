01:58:49

Descarga de energía para arrancar esta sesión de la mano de Luna Aura; la compositora y productora afincada en Los Ángeles acaba de lanzar nuevo cañonazo, 'Bent'. Y también en este Turbo 3: novedades de Ladytron, DeWolff, Tacho y The Nude Party.

Playlist:

LUNA AURA - Bent

WET LEG - Chaise Longue

REPION - En todo momento

BIZNAGA - Domingo especialmente triste (feat. Triángulo de Amor Bizarro)

ARDE BOGOTÁ - Los perros

ROYAL BLOOD - Out of the Black

LEVITANTS - Adelante

ÁNGEL STANICH - Motel Consuelo (feat. Nina de Juan)

BLAUE BLUME - Crush

THE 1975 - I'm In Love With You

LADYTRON - City of Angels

GORILLAZ - Silent Running (feat. Adeleye Otomayo)

TACHO - Contento

TRUENO - Dance Crip

TRUENO - Lo tengo (feat. JID)

PAPA ROACH - Swerve (feat. Fever 333 & Sueco)

DREAMERS - Robbery (feat. Sueco)

MÅNESKIN - Baby Said

IGGY POP - Frenzy

THE STOOGES - Gimme Danger (Bowie Mix)

DAVID BOWIE - Drive-In Saturday

THE NUDE PARTY - Hard Times (All Around)

THE ROLLING STONES - Can't You Hear Me Knocking

THE HEAVY - Hurricane Coming

DEWOLFF - Message For My Baby

DEWOLFF - Heart Stop