¿Nueva canción de Linkin Park? Inédita pero no nueva, porque 'Lost' es uno de los temas que el grupo grabó en la época de su segundo disco, 'Meteora', y que ahora se incluirá en la reedición especial 20º aniversario de este álbum. Además, en esta sesión de Turbo 3 te traemos novedades de Havalina, Paramore, Alizzz y Narrow Head, entre otros.

Playlist:

ARDE BOGOTÁ - Los perros

HAVALINA - Salmo destrucción

LINKIN PARK - Lost

LINKIN PARK - Faint

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

BLACK SEA DELUGE - Go

DEATH FROM ABOVE 1979 - One + One

ALIZZZ - Pierdo el sentido

ALIZZZ - Que pasa nen

CALA VENTO - Ferrari

FOO FIGHTERS - Times Like These

NARROW HEAD - Moments Of Clarity

YOU ME AT SIX - God Bless the 90s Kids

PARAMORE - You First

BLACK HONEY - Up Against It

DEATH VALLEY GIRLS - Magi Powers

HIMALAYAS - Into the Trap

THE HAUNT - Shake

LUNA AURA - Bent

WET LEG - Chaise Longue

PANIC SHACK - The Ick

EGON SODA - Reunión de pastores, ovejas muertas

EGON SODA - Aves de presa

MI CAPITÁN - Comanche

ARIEL ROT - La última cena

LEIVA - 92

LOS ZIGARROS - Hablar, hablar, hablar

THE HEAVY - Hurricane Coming

DEWOLFF - Wontcha Wontcha