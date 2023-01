01:58:57

Lo nuevo de Levitants, 'Adelante', confirma que el líder de este proyecto, Sergio Isabel, sigue realmente inspirado y en un espectacular estado de forma compositivo. Levitants abren esta sesión en la que también estrenamos nuevas canciones de Monteperdido y Featherweight, además del segundo adelanto del próximo disco de Noel Gallagher's High Flying Birds.

Playlist:

LEVITANTS - La ventana

LEVITANTS - Adelante

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

MELIFLUO - Generación perdida

FOO FIGHTERS - White Limo

LADY BANANA - Animal Print

BASS DRUM OF DEATH - Head Change

THE NUDE PARTY - Astral Man

THE NUDE PARTY - Ride On

LA ÉLITE - Transpotting (feat. The Parrots)

ANABEL LEE - Roma caerá

MONTEPERDIDO - Vas a petar

YAWNERS - Honey

FEATHERWEIGHT - No estás

YOU ME AT SIX - :mydopamine:

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - El Sol no ha salido hoy

JUAN AZUL - Me dijo ser tuyo

MAC WETHA - Fairytale (feat. Rachel Chinouriri)

GORILLAZ - Skinny Ape

GAZ COOMBES - Turn The Car Around

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - Easy Now

OASIS - Champagne Supernova

ARIEL ROT - Vicios caros

ARIEL ROT - Baile de ilusiones

ARIEL ROT - Espero que me disculpen (feat. Los Zigarros)

LOS ZIGARROS - Mis amigos (En directo desde Madrid)

DESVARIADOS - Valientes al volante