01:58:59

Arrancamos montando el pogo con lo nuevo de levitants, 'Paladines de occidente', uno de los cañonazos que más nos han gustado de su nuevo mini álbum. Además, escuchamos a Kate Clover, uno de los nuevos talentos del punk rock de California, que iniciará su gira española este miércoles; y te traemos las últimas novedades de Alice Merton, Triángulo de Amor Bizarro, The Pale White, Veintiuno y Mikel Erentxun, entre otros.

Playlist:

LEVITANTS - Paladines de occidente

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Cómprate un yate

MESSURA - Liar

HERMANA FURIA - Matar a alguien

EZPALAK - Ez itxoin

VENTURI - Pitbull

THE REYTONS - 15 Minutes In The Algorithm

HIMALAYAS - Alone

KATE CLOVER - Crimewave

THE LINDA LINDAS - Oh!

ALICE MERTON - Waste My Life

ALICE MERTON - Charlie Brown

CAROLINE POLACHEK - Pretty In Possible

GEORGIA - Give It Up For Love

VEINTIUNO - La Toscana

CHICA SOBRESALTO - Poquita cosa (feat. Veintiuno)

WHITNEY - For A While

XOEL LÓPEZ - Fort Da

REPION - Pronto

MIKEL ERENTXUN - Tren a Marte

REME - Royal Cape

JUNIP - Line of Fire (feat. Sharon Van Etten)

THE CORAL - Wild Bird

FAR FROM SAINTS - The Ride

THE PALE WHITE - How Far Can You Push A Man?

THE NIFTYS - Mi ley

JACK WHITE - Taking Me Back