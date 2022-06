Levitants | Elyella & La La Love You | The Crab Apples...

01:59:05

Novedades jugosas en esta sesión: en Radio 3 estrenamos la brillante y épica colaboración entre Elyella y La La Love You en 'Que nada nos pare (lo más importante)', y el nuevo cañonazo de Levitants, 'La ventana', poderoso y guitarrero segundo adelanto de su próximo álbum. Además, escuchamos las nuevas canciones de The Crab Apples junto a Anne Lukin y de Kitai.

Playlist:

ELYELLA - Que nada nos pare (lo más importante)

LA LA LOVE YOU - El fin del mundo (feat. Axolotes Mexicanos) [INNMIR & ELYELLA Remix)

THE CRAB APPLES - Seguiré bailando (feat. Anne Lukin)

LADY BANANA - My Shadow Follows

LEVITANTS - Nuevas generaciones

LEVITANTS - La ventana

PRIMAL SCREAM - Country Girl

PJ HARVEY - The Words That Maketh Murder

RADIOHEAD - Climbing Up the Walls

EELS - Bus Stop Boxer

EELS - Good Night On Earth

KITAI - Todo me da igual

VENTURI - El fantasma de la fiesta

SEXY ZEBRAS - Tonterías

MARCUS KING - Lie Lie Lie

KENDELL MARVEL - Put It on the Plate

THE WILD FEATHERS - Side Street Shakedown

NIKKI LANE - First High

DEWOLFF - Yes You Do

MY KID BROTHER - Make You Make Believe

PORTUGAL. THE MAN - What, Me Worry?

PHOENIX - Alpha Zulu

EVERYTHING EVERYTHING - I Want A Love Like This

FICKLE FRIENDS - Yeah Yeah Yeah

ROYAL BLOOD - Hold On

RUN THE JEWELS - The Ground Below (feat. Royal Blood)

RAGE AGAINST THE MACHINE - Freedom

TY SEGALL - Hello, Hi