01:58:38

Empezamos la semana con jugosas noticias sobre Queens of the Stone Age; si quieres enterarte de todo, dale al play a este podcast, en el que también escuchamos la colaboración entre Sleater-Kinney y Courtney Barnett, la canción que Red Hot Chili Peppers ha dedicado a Eddie Van Halen, y, por supuesto, dos cañonazos del disco que nos tiene flipados: 'Bipolar', álbum de debut del dúo Lady Banana.

Playlist:

QUEENS OF THE STONE AGE - Feet Don't Fail Me

QUEENS OF THE STONE AGE - I Sat by the Ocean

QUEENS OF THE STONE AGE - If Only

LADY BANANA - Bipolar

LADY BANANA - Overflow

BRKN LOVE - Under The Knife

THE HUNNA - Fugazi

KID KAPICHI - I.N.V.U.

FRANZ FERDINAND - Right Action

HOT CHIP - Freakout/Release

RON GALLO - Entitled Man

RON GALLO - Young Lady, You're Scaring Me

SLEATER-KINNEY - Words and Guitar (feat. Courtney Barnett)

COURTNEY BARNETT - Smile Real Nice

CAMELLOS - Peligrosamente

ANDRÉS CALAMARO - Una bomba (Mezcla Joe Blaney)

ARIEL ROT - Todavía es tarde

COQUE MALLA - Cachorro de león

FITO & FITIPALDIS - Las palabras arden

ARDE BOGOTÁ - Abajo

ZAHARA Y SHEGO - Merichane (Reputa)

ZAHARA Y CAROLINA DURANTE - Joker (Reputa)

RED HOT CHILI PEPPERS - Throw Away Your Television

RED HOT CHILI PEPPERS - Eddie

CORY WONG - Cosmic Sans (feat. Tom Misch)

CORY WONG - Memories

CORY WONG - J.A.M. (Just A Minute) (feat. Chromeo)

JACK WHITE - I'm Shakin'